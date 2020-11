MI vs DC, Qualifier 1: श्रेयस की 'सुपर चाल' ने रोहित को नहीं खोलने दिया खाता, सोशल मीडिया पर मजेदार Memes

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा हुए 'गोल्डन डक' पर आउट, IPL में बना डाला ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड

वास्तव में दिल्ली मैनेजमेंट पिछले मुकाबले से ही साहसी फैसले ले रहा है. दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड की इस पिच पर ऐसा नहीं था कि गेंद रुक कर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरे ओवर में अय्यर ने तेज गेंद गेंदबाज को गेंद सौंपने के बजाय ऑफ स्पिनर आर. अश्विन को थमा दी, जो सुपर चाल में तब्दील हो गई और वापसी के बाद खुद को जमाने की कोशिश में रोहित शर्मा जमने से पहले ही हत्थे से उखड़ गए. पड़ने के बाद तेज निकली गेंद रोहित शर्मा को पैड से ऐसी टकरायी कि उनका एलबीडब्ल्यू के खिलाफ डीआरएस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई. बहरहाल, रोहित शर्मा आउट हुए, तो ट्रोलर्स की कलाकारी सोशल मीडिया पर शुरू हो गयी और मीम्स की बाढ़ आ गयी. देखिए कैसे एक से बढ़कर एक मीम्स बने हैं.

