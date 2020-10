MI vs DC: यह पहलू बना रहा मुंबई-दिल्ली मुकाबला बहुत ही रोमांचक, पिच और अन्य बातों के बारे में जान लें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में अब से कुछ देर बाद बाद अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीमें आमने सामने होंगी. एक बेहतरीन मुकाबला, जहा टॉप पर चल रही दिल्ली अपनी पायदान को और मजबूत करना चाहेगी, तो दूसरे स्थान पर चल रही मुंबई की टीम दिल्ली की जगह को हथियाना चाहेगी. यही कारण है कि इस मैच के बहुत ही रोचक होने की उम्मीद की जा रही है. चलिए मैच की पिच का बर्ताव और अन्य पहलुओं के बारे में जान लीजिए.

