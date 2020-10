MI vs KKR: कुछ ऐसे पूर्व कप्तान कप्तान गंभीर ने कार्तिक के कप्तानी छोड़ने पर कसा ताना, दिग्गजों की अलग-अलग राय

मैच कप्तान

27 सौरव गांगुली

13 ब्रैंडेन मैकलम

108 गौतम गंभीर

37 दिनेश कार्तिक

1 इयोन मोर्गन

यह भी पढ़ें: एबीडि विलियर्स के बैटिंग ऑर्डर को लेकर विराट पर भड़के फैंस, तो कोहली ने दी यह सफाई

कुल मिलाकर दिनेश कार्तिक गौतम के बाद सबसे ज्यादा मैचों में केकेआर की कप्तानी करने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे. अब देखने की बात यह होगी कि मोर्गन का सफर कहां तक चलता है, या फिर केकेआर अगले साल नए कप्तान पर दांव लगाता है. चलिए दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं पर नजर दौड़ा लीजिए.

आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि आने वाला समय रुचिकर होगा और यह हालात पर निर्भर करेगा

#KKR won 4 out of 7 games under Karthik in #IPL2020 If Morgan replicates DK's performance, #KKR will make it to the playoffs. If not, there'll be a lot of discussion on the decision....interesting times ahead.

हर्षा भोगले की राय कुछ ऐसी है

Changing captains is all right if it is voluntary or related to form. Ricky Ponting did it as did Gautam Gambhir. I hope both these are voluntary though I will be surprised if it wasn't suggested to them.