MI vs KKR: इस वजह से कार्तिक ने लिया कप्तानी छोड़ने का फैसला, यह दिग्गज होगा नया कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच बड़ा मुकाबला है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है. और केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने कप्तान इंग्लैड को विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने वाले और अनुभवी दिग्गज इयोन मोर्गन को सौंप दी है. इस बात की चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया और क्रिकेट पंडितों सभी के बीच चल रही थी कि कैसे एक विश्व कप विजेता टीम का कप्तान दिनेश कार्तिक के सानिध्य में खेल रहा है, जो उनसे कहीं ज्यादा अनुभवी और दक्षता रखता है. वहीं, दिनेश कार्तिक के फैसले भी न सही जा रहे थे और न ही वह बल्ले से कुछ कर पा रहे थे. और आज जब दिनेश कार्तिक की इयोन मोर्गन को कप्तानी सौंपने की खबर आयी, तो आलोचकों को हैरानी नहीं ही हुई. केकेआर के मैनेजमेंट ने दिनेश के कप्तानी सौंपने की पुष्टि कर दी है. जारी संस्करण में केकेआर के अनियमित प्रदर्शन के कारण कार्तिक कप्तानी को लेकर काफी दबाव में थे.

"DK and Eoin have worked brilliantly together during this tournament and although Eoin takes over as captain, this is effectively a role swap," says CEO and MD @VenkyMysore#IPL2020#KKRhttps://t.co/6dwX45FNg5