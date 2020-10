IPL 2020: हार्दिक पंड्या-पोलार्ड ने मिलकर की चौके-छक्के की बरसात, आखिरी 6 ओवर में आए 104 रन, देखें Video

रोहित ने पूरे किे 5000 आईपीएल रन

मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा 70 रन बनाकर आउट हुए, आईपीएल में रोहित का 38वां अर्धशतक था. 70 रनों की पारी के दौरान रोहित ने आईपीएल करियर में 5000 रन भी पूरे किए, आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले रोहित तीसरे बल्लेबाज बने. रोहित के अलावा ऐसा कारनामा सुरेश रैना और विराट कोहली ने किया है.

मुंबई की पारी में आखिरी 6 ओवर में बने 104 रन

मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर एक समय 14 ओवर में 3 विकेट पर 87 रन था, इसके बाद कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) बल्लेबाजी करने आए और मैच का पासा ही पलट दिया. पोलार्ड ने आते के साथ आतिशी पारी खेलनी शुरू कर दी, हार्दिक और पोलार्ड ने आखिरी समय में पंजाब के गेंदबाजों पर आक्रमक रूख अपनाया और केवल 25 गेंद पर 67 रन की तूफानी पार्टनरशिप कर दी, आखिरी 6 ओवर में मुंबई ने 104 रन बनाकर कमाल कर दिया.

