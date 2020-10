MI vs RR: अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने वाले कार्तिक त्यागी ने IPL डेब्यू मैच में किया कमाल

MI vs RR: आईपीएल 2020 (IPL 2020) में भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं. आईपीएल के 13वें सीजन के 20वें मैच में राजस्थान ऱॉयल्स की टीम के लिए अंडर 19 स्टार कार्तिक त्‍यागी (Kartik Tyagi) ने (India U-19 World Cup star) डेब्यू किया. अपने आईपीएल डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में दिग्गज क्विंटन डीकॉक का विकेट लेने में सफल रहे. त्यागी ने अपनी शानदार गेंद पर डिकॉक को चकमा दिया और कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा. डिकॉक 23 रन बनाकर आउट हुए. कार्तिक त्‍यागी (Kartik Tyagi) अंडर 19 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं और उन्होंने शानदार पऱफॉर्मेंस भी किया है. इसी साल खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने 11 विकेट लिए थे. क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कार्तिक ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे. बता दें कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में त्यागी को राजस्थान ने 1.3 करो़ड़ रूपये में खरीदकर अपने टीम में शामिल किया.

Kartik Tyagi's maiden IPL wicket.



On debut and gets a wicket in his very first over. A moment to cherish for young Tyagi.



https://t.co/qjRcZm51M7#Dream11IPLpic.twitter.com/pRUL7uB6j4