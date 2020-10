MI vs RR पोलार्ड ने बटलर का लिया हैरतअंगेज कैच, देखकर तेंदुलकर बोले- 'सिर्फ यह खिलाड़ी ही ले सकता था'...देखें Video

बटलर ने 44 गेंद पर 40 रन बनाए जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. Jos Buttler का आईपीएल में यह 10वां अर्धशतक था. बटलर का कैच जिस तरह से पोलार्ड ने लिया सोशल मीडिया पर उनके कैच की बातें होने लगीं. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने पोलार्ड के कैच पर अपना रिएक्शन दिया और ट्वीट में लिखा कि पोलार्ड ही ऐसा कैच ले सकते हैं.

What a Catch from Kieron Pollard , Only he can pull it of Stunner like this | #IPL2020 | #RRvsMIpic.twitter.com/BrigTWMzFj