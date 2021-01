यह बल्लेबाज था क्रिकेट का पहला 'ओरिजनल' मैच फिनिशर, ऐसे करता था मैच खत्म..देखें Video

AUS vs IND: रोहित शर्मा को बनाया गया भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान

इस पारी के दम पर माइकल बेवन कहलाए मैच फिनिशर

साल 1996 में बेवन ने एक ऐसी पारी खेली थी जिसके दम पर वो अपने करियर में मैच फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर जाने गए. सिडनी में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 50 ओवरों में सिर्फ 173 रन बनाने थे, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कहर बरपाया जिससे ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट केवल 38 रन पर गिर गए थे. यहां से मैच पूरी तरह से वेस्टइंडीज की झोली में था. इसके बाद क्रीज पर बेवन बल्लेबाजी करने आए. बेवन ने संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी की और एक-एक, दो-दो रन लगातार लेकर टीम के स्कोर को लक्ष्य के करीब लेते चले गए. बेवन ने इयान हिली के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 46 रन जोड़े फिर पॉल रिफेल के साथ 8वें विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के दरवाजे पर पहुंचाया था. आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन की दरकार था, बेवन ने जबर्दस्त चौका मारकर चमत्कार किया और अपनी टीम को 1 विकेट से जीत दिला दी थी. इस मैच के बाद माइकल बेवन मैच फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर जाने लगे. उनकी ऐसी बल्लेबाजी ने क्रिकेट वर्ल्ड में मिसाल कायम की, उनको देखकर बाकी के बल्लेबाज मैच को फिनिश करने वाले आइडिया के साथ आगे बढ़े.

This never, EVER gets old!



On this day 25 years ago, Michael Bevan became an instant hero pic.twitter.com/out8k5WV8U