पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन ने कहा, इस समय होना चाहिए आईपीएल जिससे...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण आईपीएल (IPL 2020) जैसे बड़े टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है. जिस रफ्तार के साथ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए टूर्नामेंट के होने पर संशय है. आईपीएल के आयोजन को लेकर कई तरह की बातें सामने आ आई रही. रिपोर्ट की मानें तो आईपीएल को अगस्त और सितंबर के बीच कराए जाने पर बीसीसीआई फैसला ले सकता है. लेकिन, अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्वीट कर आईपीएल को कब खेला जाना चाहिए उस बारे में अपनी राय दी है. माइकल वॉन ने ट्वीट कर लिखा है कि आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, ऐसे में मुझे लगता है कि पांच सप्ताह का टूर्नामेंट सितंबर- अक्टूबर के बीच खेला जाना चाहिए, जिससे सभी खिलाड़ियों का टी-20 वर्ल्डकप को देखते हुए वार्म-अप भी हो जाएगा. लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम ट्रेवल कर पाएंगे. गौरतलब है कि आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है. भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण में इजाफा को देखते हुए बीसीसीआई अभी किसी भी बात पर फैसला नहीं कर पाया है.

My thoughts on the IPL .. as it's such an important tournament for the games economy globally not just in India .. I would play a 5 week tournament Sept/Oct including all players as a warm up for the T20 WC .. that's if we are clear to travel by then .. Thoughts ? #Stayhome