सैमुअल्स- बेन स्टोक्स विवाद पर भड़के इंग्लैंड पू्र्व कप्तान माइकल वॉन, बोले- 'यह भयावह है..'

IPL 2020: आईपीएल नहीं खेलने वाले सुरेश रैना कपिल शर्मा के शो में दिखेगें, ऐसे हुआ खुलासा

मार्लन सैमुअल्स इतने भड़क उठे कि उन्होंने स्टोक्स की वाइफ को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिसपर अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने रिएक्ट किया और सैमुअल्स के ऐसे व्यवहार पर लताड़ लगाई और कहा कि स्टोक्स के मजाक को इतना गंभीर नहीं बनाना चाहिए था. आपने जो शब्द कहे हैं वो भयावह है, खेल से हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, स्टोक्स के इस मजाक को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था. मार्लन सैमुअल्स (Marlon Samuels) के कमेंट ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. सैमुअल्स के इस तरह से व्यवहार को लेकर फैन्स और क्रिकेट पंडित भी काफी हैरान हैं.

This is appalling @marlonsamuels ... we are trying to stamp out racism ... !! A bit of banter by ⁦@benstokes38⁩ should not lead to this ... pic.twitter.com/QkdAAUKLWm