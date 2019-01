खास बातें वॉन ने 92 रन पर आउट होने का बनाया था मजाक भारतीय फैंस बोले, इंग्‍लैंड को हाल में 77 पर हुआ है ढेर 92 रन का स्‍कोर 77 रन से तो बड़ा ही है

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) सीरीज के पहले तीन मैचों में सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन देने के बाद भारतीय टीम (Team India) के प्रदर्शन में गुरुवार को एकदम से उतार आया. हेमिल्‍टन में सीरीज के चौथे मैच (4th ODI)में भारतीय बल्‍लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया और पूरी टीम 30.5 ओवर में महज 92 रन बनाकर पवेलियन लौट आई. टीम इंडिया का हाल के समय में बल्‍लेबाजी के लिहाज से यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा. केवल चार बल्‍लेबाज ही दोहरी रनसंख्‍या तक पहुंच पाए और निचले क्रम के युजवेंद्र चहल नाबाद 18 रन बनाकर टॉप स्‍कोरर रहे. भारतीय बल्‍लेबाजी के इस निराशाजनक प्रदर्शन का इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने ट्विटर पर मजाक बनाते हुए टिप्‍पणी की. हालांकि यह कमेंट भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को रास नहीं आया और उन्‍होंने इसके लिए वॉन को जमकर ट्रोल किया.

वॉन ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'भारतीय टीम 92 रन पर आउट...यकीन नहीं हो रहा कि इन दिनों कोई टीम 100 रन से कम स्‍कोर पर भी आउट हो सकती है.' जाहिर है, ट्वीट में वॉन की ओर से इस्‍तेमाल की गई भाषा देश के क्रिकेटप्रेमियों को रास नहीं आई. उन्‍होंने वॉन को एक तरह से आईना दिखाते हुए याद दिला दिया कि उनकी इंग्‍लैंड टीम ही पिछले सप्‍ताह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्‍ट की पहली पारी में 77 रन के छोटे से स्‍कोर पर सिमट गई थी. एक यूजर ने तो संकेत के माध्‍यम से दिखाया कि 92 का स्‍कोर 77 रन से ज्‍यादा है.

92 all out India ... Can't believe any team would get bowled out for under a 100 these days !!!!!! — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 31, 2019

#England 77 all out — Mahesh Fan Forever (@Bharath_7kumar) January 31, 2019

92 > 77 — Sagar Singhal (@9sagar5singhal) January 31, 2019

Can't believe any can bowlout on 77 this days.. — Hitesh raut (@IamHiteshraut) January 31, 2019

A depleted Indian side without Kohli & Dhoni got all out for 91 vs 3rd Ranked team NZ



A full strength England team got all out for 77 vs 8th Ranked West Indies. :)))))



LoL... Really Unbelievable :) — Umesh Kesavan (@magicumesh) January 31, 2019

Recently a team has played more cricket than anyone else in this planet got all out for 77... Can't believe — Vivek Chandrashekar (@scvivek_chandra) January 31, 2019

We know it is a bad score but it is better than 77 all out in test.... Have you ever tweeted that — Dinesh (@rickydinesh86) January 31, 2019

Ohh!!! Recently a team (inventors of cricket) bowled out for 77...That too in tests...Can't believe!!! — Satvik Nagalla (@KrishnaSatvik88) January 31, 2019

एक अन्‍य क्रिकेटप्रेमी ने वॉन को जवाब देते हुए लिखा कि कोहली और धोनी के बिना भारतीय टीम, वनडे में तीसरी वरीयता वाली न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 92 रन पर आउट हुई जबकि तमाम सितारों की मौजूदगी के बावजूद इंग्‍लैंड टीम, आठवीं रैंकिंग वाली वेस्‍टइंडीज के आगे 77 रन पर ढेर हो गई.

गौरतलब है कि हेमिल्‍टन में खेले गए चौथे वनडे मैच में न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और लगातार विकेट गंवाते हुए वह 30.5 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई. नियमित कप्‍तान विराट कोहली को सीरीज के आखिरी दो वनडे से आराम दिया गया है, ऐसे में रोहित शर्मा ने टीम की कप्‍तानी की. चोटिल होने के कारण महेंद्र सिंह धोनी भी इस मैच में नहीं खेले. सात खिलाड़ी तो दोहरी रनसंख्‍या तक नहीं पहुंच पाए. जवाब में न्‍यूजीलैंड ने 14.4 ओवर में 93 रन का लक्ष्‍य हासिल कर लिया. टेलर (37) और निकोल्‍स (30) नाबाद रहे.

