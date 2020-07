इंग्लैंड पूर्व क्रिकेटर ने अपने बेटे की बल्लेबाजी का Video किया शेयर, पूर्व कप्तान ने यूं किया ट्रोल

वहीं, बेल के इस वीडियो पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने कहा कि यह अभी से ही तुमसे बड़ा है., वॉन के इस कमेंट पर बेल ने लिखा, इसके लिए थैंक्स कप्तान.

Is he taller than you? #goodstuff https://t.co/nxuppeNHkm

बता दें कि इंग्लैंड के लिए इयान बेल (Ian Bell) ने 118 टेस्ट, 161 वनडे और 8 टी-20 इंटरनेशल मैच खेले हैं. बेल का करियर 2004 से लेकर 2015 के बीच रहा. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने 7727 रन टेस्ट में बनाए हैं और 22 शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है.

He is already bigger than you .... !! https://t.co/mfoeMlWR3w