कोरोनावायरस का खौफ: इंग्लैंड पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट कर निकाली भड़ास, कहा 'सेल्फिश' हो ...

कोरोनावायरस (coronavirus) का खतरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. इस खतरे को देखते हुए लोग सोशल लाइफ से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ट्वीट किया है और उन लोगों पर अपनी भड़ास निकाली है जो इस मुश्किल भरे समय में पब में जाकर पार्टी कर रहे हैं. माइकल वॉन ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर लिखा है कि यदि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, इन हालातों में पब और रेस्तरां में हैं तो यकीनन आप 'सेल्फिश' हैं. पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने ऐसा ट्वीट कर ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी है जो कोरोनावायरस के खतरे को जानते हुए भी पार्टी और रेस्तरां में जा रहे हैं. कोरोना वायरस के इस मश्किल घड़ी में क्रिकेटर हो या फिर बॉलीवुड एक्टर हर कोई ट्वीट और वीडियो मैसेज कर फैन्स को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

If you are in a pub or restaurant now in England ... Quite simply you are a selfish prick ...