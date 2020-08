अजहर महमूद बोले- 2007 T20 WC final में मिस्बाह को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का मारना चाहिए था

अजहर महमूद (Azhar Mahmood) ने कहा कि जब मैंने यह देखा तो अपने सोफे से उछल गया था, लेकिन जब श्रीसंत ने फाइन लेग पर मिस्बाह का कैच लिया तो मैंने कहा कि आखिर ये क्या हुआ. पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद (Azhar Mahmood) ने आगे अपने बयान में कहा कि टी-20 वर्ल्डकप में जीत के बाद ही भारत में आईपीएल का जन्म हुआ.

विजडन के द ग्रेटेस्ट राइवलरी पोडकास्ट में अजहर ने कहा कि टी-20 के शुरूआती समय में भारत टी-20 क्रिकेट के पक्ष में ज्यादा नहीं था, लेकिन 2007 में मिली जीत ने भारतीय क्रिकेट को बदल कर रख दिया. महमूद ने कहा कि भारत अब टेस्ट और वनडे से ज्यादा टी-20 क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है.

