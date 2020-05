मिस्बाह-उल-हक चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू हो क्रिकेट क्योंकि...

पाकिस्तान के मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता मिस्बाह उल हक ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण घर तक सीमित रहना निराशाजनक हो सकता है और वह उचित सुरक्षा उपायों के साथ खाली स्टेडियमों में क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने के पक्षधर हैं. ऐसी रिपोर्ट हैं कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) पाकिस्तान के खिलाफ अगस्त में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड और साउथम्पटन में खाली स्टेडियमों में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज आयोजित करने पर विचार कर रहा है. मिस्बाह ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ क्रिकेट गतिविधियां शुरू होना पसंद करेंगे और उन्हें खाली स्टेडियमों में खेलने से कोई दिक्कत नहीं होगी. उन्होंने कहा, ‘‘इस कोरोना वायरस महामारी में यह किसी के लिये भी आदर्श स्थिति नहीं है तथा स्वास्थ्य और सभी का स्वस्थ रहना निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन अगर उचित सुरक्षा उपायों के साथ खाली स्टेडियमों में मैचों का आयोजन होता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी.'

'No problems', says Misbah-ul-Haq on prospect of matches being held in empty stadiums with safety protocols https://t.co/LxGe3ctEHk