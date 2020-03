फैन ने मिशेल मैक्लेघन से पूछा रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, तो मिला ऐसा मजेदार जवाब

न्यूजीलैंड क्रिकेटर का यह जवाब लोगों को काफी पसंद आया था. बता दें कि मैक्लेघन पाकिस्तान सुपरलीग (PSL) में कराची किंग्स की टीम का हिस्सा थे. जब वो पाकिस्तान से लौटकर अपने देश गए थे तो उन्होंने ने खुद को कोरोनावायरस से बचने के लिए खुद को 14 दिनों तक अपने परिवार से अलग कर सेल्फ-आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए नजर आए थे.

Straight home into isolation, get home to this note from my legendary wife who's gone to stay with her parents for a few weeks. See you guys in 14 days pic.twitter.com/GjEo4n4Vhk