(Women's T20 World Cup) महिला टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच मेलबर्न में होना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. पहली बार भारतीय टीम टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची है तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 दफा महिला टी-20 वर्ल्ड कप (Women's T20 World Cup) का खिताब जीतने में सफल रही है. भारतीय महिला टीम 2009, 2010 और 2018 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी. ऐसे में आज भारतीय टीम हर हाल में जीतकर नया इतिहास लिखना चाहेगी. आपको बता दें फाइनल में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में लगभग 90,000 लोग मैच देखने पहुंच सकते हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा. फाइनल मैच के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की मां पहली बार स्टेडियम में जाकर मैच देखने वाली हैं तो वहीं भारतीय वनडे महिला टीम की कप्तान मिताली राज भी मेलबर्न पहुंच चुकी हैं. मिताली राज बाइक पर सवार होकर फाइनल मैच का लुत्फ लेने स्टेडियम पहुंची हैं. मिताली ने अपने ट्विटर पर फोटो पोस्ट कर यह जानकारी दी. भारतीय वनडे टीम की कप्तान मिताली भी चाहेंगी कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी मे भारतीय टीम इतिहास रचने में कामयाब रहे. बता दें कि जेम‍िमा रोड्र‍िग्‍स के माता-प‍िता और 16 साल की ओपनर शेफाली वर्मा ( Shafali Verma) के प‍िता दर्शक दीर्घा में मौजूद रहेंगे.

When in Melbourne, arrive in style to see the mighty battle between our girls and the host team