मिताली राज और वनमानुष की तस्वीर हुई वायरल, लोग बोले- आपके कवर ड्राइव से प्यार है इसे..

महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर कही जाने वाले मिताली राज (Mithali Raj) ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके साथ दो वनमानुष हैं. मिताली राज का चिपेंजी के साथ वाला यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल मिताली ने यह तस्वीर वर्ल्ड लाफ्टर डे (World Laughter Day) के मौके पर शेयर किया है. इस तस्वीर को शेयर कर मिताली ने लिखा है, रोजमर्रा की जिन्दगी में हंसना कितना अहम है, खासकर जब हम इस समय मुश्किल समय से गुजर रहे हैं. मिताली के तस्वीर पर कई लोगों ने कमेंट भी किए तो एक यूजर ने दोनों वनमानुष को लेकर कमेंट किया और लिखा कि, एक वनमानुष आपको यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वह आपके कवर ड्राइव को काफी पसंद करता हूं तो वहीं दूसरा यह कहने की कोशिश कर रहा है कि कवर ड्राइव खेलते समय सिर को स्थिर रखना क्या इस शॉट को खेलने का सबसे अच्छा तरीका है.

Sir, only you with your inimitable style could find a way to give a wonderful compliment like this . Thank you sir. But to tell you the truth about the picture, my heart just froze for a bit when these two decided to sit on my left and right