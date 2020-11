SRH vs RCB: IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा अनोखा, फ्री हिट पर रन आउट हुआ बल्लेबाज..देखें Video

IPL 2020: विराट कोहली ने बायो-बबल के कारण पैदा हो रही बड़ी परेशानी की ओर दिलाया ध्यान

आईपीएल के इतिहास में मोईन अली (Moeen Ali) ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो अपनी पारी की पहली ही गेंद पर फ्री हिट पर रन आउट हुआ हो. अळी के इस तरह से आउट होने की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. फैन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं और बल्लेबाज को बदकिस्मत वाला बता रहे हैं. इंग्लैंड का यह खिलाड़ी बिना कोई रन बनाए रन आउट हुआ.

SRH Vs RCB Eliminator: विराट कोहली 'लॉलीपॉप गेंद' पर हुए आउट, पवेलियन जाते समय यूं किया रिएक्ट..देखें Video

हैदराबाद के खिलाफ मैच में आरसीबी के बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं. कप्तान कोहली केवल 6 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि एबी डिविलियर्स ने अर्धशतकी. पारी खेली लेकिन टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी. एबी ने अपने आईपीएल करियर का 41वां अर्धशतक जमाया.

