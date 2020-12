लंका प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर ने बनाया रिकॉर्ड, टूर्नामेंट में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने

केन विलियमसन बने कोहली के लिए खतरा, टेस्ट रैंकिंग में पहुंचे इस नंबर पर, देखें पूरी लिस्ट

Brilliant figures today of 5-26 from 4 overs for Mohammad Amir in the Lanka Premier League #LPLT20 #cricket pic.twitter.com/ZPRBwRqEC7

मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) के 5 विकेट के अलावा लक्षण संदकन ने 3 विकेट लिए.लंका प्रीमियर लीग में इस समय कोलंबो किंग्स की टीम 5 मैच में 4 मैच जीतने में सफल रही है. इस समय प्वाइंट्स टेबल में जाफना स्टालियंस की टीम नंबर वन पर बनी हुई है. जाफना स्टालियंस ने की टीम ने अबतक 5 मैच खेले हैं और 4 मैच जीतने में सफल रही है. जाफना स्टालियंस टीम का नेट रन रेट दूसरी टीमों से बेहतर है. वहीं, गाले ग्लैडिएटर्स (Galle Gladiators) की टीम अबतक एक भी मैच इस लीग में नहीं जीत पाई है.

5 Wickets Haul For Mohammad Amir Against Colombo Kings in Lanka Premier League 2020 🏏*



- He Becomes The First Bowler to take a Fifer in LPL 2020. pic.twitter.com/E1MXaqFENo