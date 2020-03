PSL 2020: मोहम्मद आमिर की घातक गेंद पर हैदर अली इस तरह से हुए बोल्ड, निराश होकर लौटे पवेलियन

पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के 15वें मैच में पेशावर जल्मी के खिलाफ कराची किंग्स के तेज गेंदबाज मोहम्म्द आमिर ने गजब की गेंदबाजी की 4 विकेट लेने में सफल रहे. मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 25 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

मोहम्मद आमिर ने पेशावर जल्मी के बल्लेबाज टॉम बैंटन और हैदर अली को क्लिन बोल्ड किया. खासकर हैदर अली को जिस तरह से बोल्ड आउट करने में सफल रहे वो देखने लायक था.

बल्लेबाज हैदर अली गेंदबाज मोहम्मद आमिर की फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन खेलने से चूके और बोल्ड आउट हुए. बोल्ड आउट होते ही बल्लेबाज हैदर अली एक पल के लिए हैरान हुए और फिर निराश होकर उलटे पांव पवेलियन लौट गए.

मोहम्मद आमिर को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. इस मैच में कराची किंग्स ने पेशावर जल्मी को 6 विकेट से हरा दिया. यहां देखिए वीडियो

