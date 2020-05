मोहम्मद आमिर भारतीय कप्तान कोहली को लेकर हुए 'Confused', तस्वीर शेयर कर बोले- भाई तुम हो क्या..

गौतरलब है कि इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर बरप रहा है, ऐसे में क्रिकेटर घर पर रहकर अपने खाली समय को परिवार वालों के साथ बिता रहे हैं. यही कारण है कि क्रिकेटर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं. बता दें कि हाल ही में मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) लाड़ियों को जगह देना चाहते हैं, लेकिन कारण कुछ और ही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी पुष्टि की कि जुलाई में शुरू होने वाले आगामी सत्र के लिये अजहर अली टेस्ट कप्तान जबकि बाबर आजम वनडे और ट्वेंटी20 कप्तान होंगे.

Second time you have been confused. Everyone knows the first time