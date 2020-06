Mohammad Amir को फैन ने कहा भ्रष्ट इंसान तो वाइफ ने शख्स की लगा दी क्लास, बोलीं- 'किसी के कहने से खराब नहीं..'

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने अपने करियर में शानदार परफॉर्मेंस किया लेकिन 2010 में मैच फिक्सिंग में नाम आने के कारण उनका बड़ा बनने वाला करियर छोटा ही रह गया. जब आमिर पाकिस्तान की टीम में आए थे तो उनसे काफी उम्मीदें थी, हर किसी को ऐसा लगा था कि वसीम अकरम जैसे गेंदबाज की कमी आमिर पूरा करेंगे, लेकिन 2010 में केवल 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में स्पॉट फिक्सिंग करने के कारण उनको 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि अच्छे व्यवहार के कारण 2016 में उनकी वापसी फिर से हुई लेकिन वह करिश्मा नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद हर किसी को थी. आमिर ने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. बता दें आमिर की वाइफ नरजिस आमिर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. ऐसे में जब एक शख्स ने आमिर को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की तो नरजिस भड़क उठीं और ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया.

Yes aur kisi hater ki opinions se wo kharab nhi hojaye ge. It just shows level of jealousy and honestly jealousy takes no body no where may Allah give u guys SHIFA , https://t.co/0EMVqdAdK2