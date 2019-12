खास बातें कई लोगों ने इसके ल‍िए हफीज का आड़े हाथ ल‍िया एक फैन ने ल‍िखा-बाइज्‍जत तरीके से र‍िटायर हो जाओ एक अन्‍य ने ल‍िखा-आपको भी यंग टेलैंट को मौका देना चाह‍िए

Mohammad Hafeez: पाकिस्तानी टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah)को अंडर-19 वर्ल्‍डकप में नहीं भेजने की सलाह दी है. हफीज ने इस सुझाव की वजह भी बताई है. उन्‍होंने एक ट्वीट करके कहा, 'जूनियर चयनसमिति से विनम्र आग्रह है कि वे नसीम शाह को अंडर-19 वर्ल्‍डकप में खेलने के लिये नहीं भेजें. वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुका है और उसे इस स्तर पर तकनीकी और शारीरिक तौर पर बेहतर बनने के लिये काम करना चाहिए. यह उसकी जगह किसी अन्य तेज गेंदबाज को भेजने का अच्छा मौका है.' हफीज के इस ब‍िन मांगे सुझाव पर सोशल मीड‍िया पर कई र‍िएक्‍शन आए (Fans Reaction on Mohammad Hafeez advise). जहां कुछ लोगों ने प्रोफेसर के नाम से लोकप्र‍िय हफीज के इस सुझाव का स्‍वागत क‍िया, वहीं कुछ इस मामले में उन्‍हें आड़े हाथ लेने से भी नहीं चूके.

हफीज के सुझाव पर तल्‍ख प्रत‍िक्र‍िया देते हुए एक शख्‍स ने ल‍िखा-क्‍या मैं आपको एक व‍िनम्र सुझाव दे सकता हूं? खुदा का वास्‍ता है...अब ये र‍िवाज पाक‍िस्‍तान क्र‍िकेट में डाल दो के बाइज्‍जत तरीके से र‍िटायर हो जाओ. कोई र‍िटायर ही नहीं होता, सब न‍िकाले जाते हैं. एक अन्‍य ने ल‍िखा-नहीं उसे (नसीम शाह को) अच्‍छा प्रदर्शन देते हुए अंडर-19 वर्ल्‍डकप को घर लाने के ल‍िए खेलना चाह‍िए. नजर डालते हैं कुछ खास र‍िएक्‍शन पर..

Can I give you a humble suggestion?

Khuda ka wasta hay.....ub yeh riwaj Pakistan cricket main daal he do keh ....ba-izzat tareeqay se retire ho jao.

koi retire he nahi hota, sub nikalay he jatay hain. — Ahmed Nadeem (@Ahmed__Nadeem) December 24, 2019

Hafeez bhai you should also get retirement so a new young talent may get a chance. You have played enough cricket and did nothing. Now is the time to get away with honor and grace. One needs a courage to feel shame. — Mohammed Adnan (@iamadnan123) December 23, 2019

No he should play u19 WC to bring world cup home by giving his best — Zaman Junaid (@ZamanJunaid1) December 23, 2019

Tremendous suggestion, now naseem´s level is higher thn under19 player and thisis the right tym to bring a new bowler and provide him opportunity. — Arif Uddin (@ArifMemom049) December 23, 2019

Well he's gonna be an asset for Pakistan in U19 — Haroon Akhtar (@IMHaroonAkhtar) December 23, 2019

नसीम शाह ने हाल ही में श्रीलंका के ख‍िलाफ कराची में हुए टेस्‍ट में पारी में 5 व‍िकेट ल‍िए थे. गौरतलब है क‍ि नसीम शाह को पाक‍िस्‍तान की तेज गेंदबाजी की नई सनसनी माना जा रहा है. पाक‍िस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर भी नसीम की तारीफ कर चुके हैं.नसीम शाह (Naseem Shah) की तारीफ करते हुए शोएब ने पाक‍िस्‍तान टीम के ऑस्‍ट्रेल‍िया दौरे के पहले अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा था.,'मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान को एक तगड़ा बॉलर मिल गया है. नसीम शाह के बारे में मुझे यह बात मुझे पसंद है कि वह जानता हैं गेंदबाजी कैसे करानी है. इतनी कम उम्र में कैसी गेंदबाजी करना है, यह जानना वाकई काबिलेतारीफ है. मोहम्मद आमिर जब 2009 में क्रिकेट में उभरकर आया था तब उसके साथ भी ऐसा ही था.'

