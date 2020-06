पाकिस्तानी टीम में मोहम्मद हफीज को मिली जगह, रमीज राजा ने दी संन्यास लेने की सलाह तो भड़क उठा क्रिकेटर..देखें Video

पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान ने 55 टेस्ट खेलने के बाद संन्यास ले लिया था लेकिन वह सीमित ओवरों के प्रारूप में सक्रिय है. उन्होंने 218 एकदिवसीय और 91 टी20 मैच खेले है. हफीज ने कहा, ‘‘ यह (रमीज की) राय है, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी खिलाड़ी के करियर का फैसला सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर नहीं करना चाहिए. अगर वह सुपर फिट है, प्रदर्शन कर रहा है और अपने देश के लिए अच्छा करना चाहता है, तो समस्या क्या है. उन्होंने कहा, ‘‘ रमीज अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन क्रिकेट खेलने या संन्यास लेने का मेरा निर्णय किसी की सलाह पर निर्भर नहीं करता है. हफीज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए भी तैयार हैं.

