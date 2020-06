मोहम्मद हफीज का दूसरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव, तस्वीर शेयर कर दी जानकारी- बोले- "मैं और मेरा परिवार सुरक्षित.."

पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) का दूसरा कोरोना टेस्ट (Coronavirus Test) नेगेटिव आया है. हफीज ने ट्विटर पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को सभी के साथ साझा किया है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'पीसीबी के द्वारा कराए गए टेस्ट में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन मैंने खुद से फिर से अपना टेस्ट कराया और अब मेरे और मेरे पूरे परिवार का टेस्ट नेगेटिव आया है. अल्लाह हम सभी को सुरक्षित रखे'. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट कराया था जिसमें से 10 खिलाड़ियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था जिसमें हफीज भी शामिल थे. ऐसे में हफीज ने खुद से अपना व्यक्तिगत कोरोना का टेस्ट करवाया जिसके बाद उनकी रिपार्ट अब नेगेटिव आई है.

After Tested positive COVID-19 acc to PCB testing Report yesterday,as 2nd opinion & for satisfaction I personally went to Test it again along with my family and here I along with my all family members are reported Negetive Alham du Lillah. May Allah keep us all safe pic.twitter.com/qy0QgUvte0