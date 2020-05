युवराज के पिता ने धोनी-कोहली को कहा धोखा देने वाला, तो मोहम्मद कैफ ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- धोनी तो..

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के पिता योगराज सिंह (Yograj Singh) ने कई दफा बयान दिया है कि उनके बेटे के करियर का जल्द खत्म होना उसकी वजह कप्तान धोनी (Dhoni) रहे हैं. यहां तक की योगराज ने वर्तमान कप्तान कोहली पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कप्तान कोहली (Virat Kohli) ने भी युवराज को मौके नहीं दिए. अब इस मामले में भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने अपनी राय दी है. सोशल मीडिया एप हेलो को दिए अपने इंटरव्यू में कैफ योगराज के इस आरोप को गलत बताया है. अपने बयान में कैफ ने कहा, युवी के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वो सही नहीं है, लेकिन युवी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उनके पास काफी टैलेंट था और मैं ये जरूर मानता हूं कि उनको मौके मिलने चाहिए थे. कैफ ने कहा कि यदि भारत में कोई खिलाड़ी अपनी फॉर्म खो देता है और टीम से बाहर हो जाता है तो फिर उसकी टीम में वापसी काफी मुश्किल हो जाती है. ऐसा ही युवी के साथ हुआ.

M Kaif said Yograj Singh's allegation on Dhoni about dropping Yuvraj Singh from Team India squad is totally false



Thank you @MohammadKaif Paji for the truth