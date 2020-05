नासिर हुसैन ने कहा था बस ड्राइवर, अब मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर दिया ऐसा रिएक्शन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) ने साल 2002 में नेटवेस्‍ट सीरीज के दौरान मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) को बस ड्राइवर कहकर स्लेजिंग की थी. उस ऐतिहासिक मैच में कैफ ने अपनी बल्लेबाजी से कमाल किया और नाबाद 87 रन बनाकर भारत को लॉर्ड्स में जीत दिलाई थी. इस फाइनल मैच के दौरान नासिर ने कैफ को बस ड्राइवर कहकर मनौबल तोड़ने की भरपूर कोशिश की थी. अब कैफ पर दिए अपने बयान पर नासिर ने बात की और उन बातों को याद करते हुए स्काई स्पोर्ट्स पर कहा कि 'जब वह बल्लेबाजी करने आया तो मैंने उसे कहा, इसे बस ड्राइव करना चाहिए, मुझे लगता है कि यह सचिन के बस को ड्राइव करता है'.

.@nassercricket, thanks to that innings the bus driver drives a convertible now :) @skycrickethttps://t.co/2nnFyNhkhn