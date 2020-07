Guru Purnima के मौके पर मोहम्मद कैफ ने पूर्व कोच जॉन राइट के साथ तस्वीर शेयर कर यूं किया याद..

गुरु पूर्णिमा (Guru Purnima) के मौके पर भारतीय पूर्व क्रिकेट मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने जॉन राइट (John Wright) के साथ तस्वीर शेयर की है. जॉन राइट के साथ तस्वीर शेयर कर कैफ ने पुरानी यादें ताजा की. कैफ ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा कि, 'जॉन को अच्‍छे से पता था कि कबाब मुख्‍य आकर्षण है और नान उसका सपोर्ट करता है, एक शानदार खाना खाने के लिए दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं. ठीक उसी तरह जैसे वो खिलाड़ियों को आगे रखकर खुद बैकग्राउंड में रहकर सपोर्ट किया करते थे.' गौरतलब है कि आज कैफ जॉन राइट का बर्थडे भी हैं. ऐसे में कैफ ने जॉन के साथ अपनी यादें ताजा करते हुए दोनों की खाना खाते हुए तस्वीर फैन्स के साथ साझा की है. गौरतलब है कि जब कैफ खेला करते थे तो राइट टीम इंडिया के कोच रहा करते थे. राइट की कोचिंग में भारत 2003 वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंची थी. राइट और भारतीय टीम के कप्तान गांगुली का रिश्ता भी काफी अच्छा रहा है.

As a foodie,John Wright knew kebabs are main attraction & naan plays a supporting role.Yet, both need each other to make a perfect meal.Much like in cricket, where he let players take centerstage & stayed in the background.Happy birthday, John.Perfect that it's also #GuruPurnimapic.twitter.com/WHAJknCkmV