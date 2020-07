Mohammad Kaif ने अद्भुत कैच लेते हुए शेयर किया Video, फिर इस वजह से पूर्व क्रिकेटर को कहा 'Sorry"

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान एक बेहतरीन कैच लेते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर कर कैफ ने कैप्शन में हेमंग बदानी (Hemang Badani) को सॉरी लिखा है. दरअसल जिस कैच का वीडियो कैफ ने शेयर किया है उसमें हेमंग बदानी भी कैच लेने के लिए दौड़ते हैं लेकिन कैफ झपटता मारकर कैच को ड्राइव लगाकर लपक लेते हैं. इस वीडियो में कैफ के बेहतरीन फील्डर होने का सबूत भी मिलता है. बता दें कि यह मैच 2004 में कराची में खेले गए वनडे मैच का है. इस वीडियो में कैफ पाकिस्तानी बल्लेबाज कैफ का कैच लेते हुए नजर आ रहे हैं. कराची में खेले गए इस वनडे मैच को भारत ने 5 रन से जीता था. कैफ के द्वारा लपके गई इस कैच ने भी मैच में नया मोड़ दिया था और आखिर में भारत को जीत मिली थी.

Fearlessness of youth makes you chase the impossible and grab it with both hands. Oops sorry Badani bhai. pic.twitter.com/Yn3yxJ1JEK