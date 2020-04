भारत-पाकिस्तान 2003 वर्ल्डकप मैच को देखकर मोहम्मद कैफ ने कही ऐसी बात. ट्वीट हुआ वायरल

कोरोनावायरस (coronavirus pandemic) के कारण जहां देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन है, तो ऐसे में खेल चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व क्रिकेटप्रेमियों के लिए एक अलग ही तोहफा लेकर आया है. और ये तोहफा विश्व कप (World Cup) के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए तमाम मुकाबले हैं. स्टार स्पोर्ट्स ने फैसला किया है इस 21 दिनों को लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटप्रेमियों को विश्व कप के इतिहास में हुए भारत-पाकिस्तान के मैचों का प्रसारण करेगा. ऐसे में आज 7 अप्रैल को स्टार स्पोर्ट्स पर भारत-पाकिस्तान के बीच साल 2003 विश्व कप में खेले गए मैच का प्रसारण किया गया. ऐसे में उस वर्ल्डकप में खेल चुके मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान वो बल्लेबाजी करते नजर आए. कैफ ने वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा कि "आखिरकार मेरे बेटे कबीर को भारत-पाकिस्तान के उस ऐतिहासिक मैच को देखने का मौका मिला लेकिन मेरा बेटा पापा के खेल को देखकर इंप्रेस नहीं हुआ, वह कह रहा है कि शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) की गेंदबाजी पर रन बनाना कितना आसान है. आजके बच्चे...".

Thanks to @StarSportsIndia, finally Kabir gets to relive that historic #INDvPAK game. But junior isn't too impressed with Papa, says hitting @shoaib100mph must be easy since there is pace in his bowling. Kids today I tell you...phew! #QuaranTime#LifeInLockdownpic.twitter.com/N3uiTZ0PQ7