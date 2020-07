गांगुली के बर्थडे पर मोहम्मद कैफ का ट्वीट वायरल, बोले- 'फौलादी सीना दिखा के कौन चढ़ता है..'

Happy Birthday Ganguly: सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का बर्थडे है. गांगुली के बर्थडे पर भारतीय क्रिकेटरों ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है. भारतीय क्रिकेटरों में बधाई देने के क्रम में सबसे दिलचस्प ट्वीट मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) का रहा है. कैफ ने गांगुली को फौलादी सीना वाला कप्तान करार दिया है. कैफ ने गांगुली को विश करते हुए लिखा, अच्छे बल्लेबाज से बेहतरीन कप्तान और अब भारतीय क्रिकेट की अगुवाई. मेरे फेवरेट कप्तान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, कैफ ने मजाक में ये भी लिखा कि फौलादी सीना दिखा कर ऐसे कैसे चढ़ता है, दादा. बता दें कि कैफ हमेशा से गांगुली को बेहतरीन कप्तान कहते हैं. साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में लॉर्ड्स में जीत के बाद जिस तरह से बालकनी में टी-शर्ट लहराया था वो आज भी कोई नहीं भूला है. मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर नेटवेस्ट फाइनल मैच की दो तस्वीर शेयर की है जिसमें गांगुली जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं.

From a fine batsman to an outstanding captain & now leading Indian cricket on the whole—here's wishing my favourite captain & mentor @SGanguly99 a very happy birthday. But FAULADI SEENA dikha ke aise kaun chadhta hai, Dada #HappyBirthdayDadapic.twitter.com/8PKZ3RwwtB