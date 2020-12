NZ vs PAK: पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने रचा इतिहास, T20I में बनाया यह खास रिकॉर्ड

NZ vs PAK 3rd T20I: सूरज की चकाचौंध रोशनी के कारण रोका गया मैच, फैन्स ने बना डाले ऐसे जोक्स और मीम्स

मोहम्मद रिज़वान ने बनाया रिकॉर्ड

पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रिजवान टी-20 इंटरनेशनल (T20I) में रन चेस करते हुए पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के सरफराज अहमद की बराबरी कर ली है. सरफराज ने भी विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 89 रन की पारी खेली थी. इससे पहले टिम सेफ़र्ट ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टिम सेफ़र्ट ने नाबाद 84 रन की पारी खेली थी.

89 by Mohammad Rizwan today is the Highest Individual Score by a Pakistani WK in T20Is, level with Sarfraz Ahmed who scored 89* against Scotland.#NZvPAK