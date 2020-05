इकलौता गेंदबाज जिसने टेस्ट, वनडे और टी-20 में हैट्रिक विकेट लेने का कमाल किया

पहली बार सामी ने हैट्रिक वनडे क्रिकेट में लेने का कमाल किया. साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजाह में सामी ने हैट्रिक विकेट चटकाए. इस मैच में सामी के शिकार रिडले जैकब्स, कोरी कोलीमोर और कैमरन कॉफ़ी जैसे बल्लेबाज बने थे. इसके बाद सामी ने इसी साल यानि 2002 में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लेने में सफल रहे. सामी ने टेस्ट मैच में चरिता बौद्ध, नुवान जोइसा और मुथैया मुरलीधरन को आउट कर अपनी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट पूरी की.

He claimed 227 international wickets and also took a hat-trick in both Tests and ODIs.



