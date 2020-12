PAK गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, पाकिस्तान बोर्ड के रवैये से थे परेशान

Ind vs Aus 1st Test: दिग्गज कपिल देव ने जारी टेस्ट मैच के बारे में की यह भविष्यवाणी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने मोहम्मद आमिर के साथ बात की थी. तेज गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. पीसीबी प्रमुख से 29 वर्षीय आमिर ने पुष्टि की कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कोई इच्छा नहीं है ऐसे में अब आमिर को भविष्य के इंटरनेशनलय मैचों के लिए उनके बारे में नहीं सोचा जाएगा. यह मोहम्मद आमिर का एक व्यक्तिगत निर्णय है, जिसका पीसीबी सम्मान करता है, और इस मामले पर इस मंच पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा.

JUST IN: PCB have confirmed that Mohammad Amir has stepped down from international cricket.



🇵🇰 147 internationals

☝️ 259 wickets

2009 @T20WorldCup champion

2017 ICC Champions Trophy winner



What is your favourite moment of the Pakistan pace bowler? pic.twitter.com/ilUAaZxSrM