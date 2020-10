कोहली की चालाकी पर भारी पड़े शमी, एक ही ओवर में डिविलियर्स और RCB कप्तान को किया आउट

IPL 2020 RCB vs KXIP Match no 31st: किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आजके मैच में कोहली ने नई रणनीति अपनाई और डिविलियर्स को नंबर 6 पर बल्लेबाजी कराया. नंबर 6 पर उतरे एबी फ्लॉप साबित रहे और मोम्म्द शमी (Mohammed Shami) ने आउट किया. एबी केवल 2 रन ही बना सके. बता दें आईपीएल के इतिहास में यह केवल चौथा मौका है जब एबी (AB de Villiers) आईपीएल में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे हों. बता दें कि शमी ने 18वें ओवर में पहले डिविलियर्स को फिर कोहली को आउट कर आरसीबी को बड़ा झटका दिया. विराट कोहली (Virat Kohli) 39 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए. मोम्म्द शमी (Mohammed Shami) के आईपीएल में अब 52 विकेट हो गए हैं.

AB de Villiers batting at No. 6 in IPL:



2009

2012

2014

2020



Only 3 times before, last in 2014. #IPL2020#RCBvsKXIP