मोहम्मद शमी छोटे भाई कैफ के बंगाल के लिए करियर के आगाज से हुए गदगद, बोले कि...

चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर चल रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) के परिवार का एक और सदस्य क्रिकेटर की दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है. शमी के छोटे भाई मोहम्मद कैफ (Mohammed Kaif) ने आज खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) में अपने लिस्ट "ए" (अंतरराष्ट्रीय वनडे और घरेलू क्रिकेट के 40 से 60 ओवर के मैच) करियर का आगाज किया. और वह दिन ज्यादा दूर नहीं, जब कैफ रणजी ट्रॉफी शुरू होने पर प्रथम श्रेणी करियर का आगाज भी करेंगे. बहरहाल, मोहम्मद शमी के परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है. और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छोटे भाई को बधाई संदेश लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया. मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान बैटिंग के दौरान चोटिल होने के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे और तभी से सक्रिय क्रिकेट से दूर चल रहे हैं.

Congratulations to my brother on your Vijay Hazare Trophy debut. We have waited for this moment. You are one step closer to the ultimate dream. Keep working hard.#TeamIndia#mshami11pic.twitter.com/kqp2xGAk1F