मोहम्मद शमी ने शुरू की ट्रेनिंग, जानिए कब हो सकती है तेज गेंदबाज की भारतीय टीम में वापसी

शुक्रवार को शमी ने बेंगलुरू की अकादमी में गेंदबाजी करते हुए खुद का वीडियो ट्वीट किया जिसमें वह नवदीप सैनी के साथ हैं जिन्हें ब्रिसबेन में अंतिम टेस्ट में पहली पारी के दौरान ग्रोइन चोट लग गयी थी.इसकी जानकारी रखने वाले सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘शमी की कलाई अब ठीक है. वह अगले कुछ दिनों तक नेट पर धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करेगा. उसे एक दिन में 50 से 60 प्रतिशत प्रयास से करीब 18 गेंद गेंदबाजी करने की सलाह दी गयी है. ''

शमी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप कितनी दूर आए हैं, बजाय इसके कि आपको कितनी दूर जाना है.' पिछले 3 सालों के अंदर शमी ने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी में कमाल का परिवर्तन किया है. शमी इस समय भारत के अग्रणी तेज गेंदबाज हैं.

Always focus on how far you've come ,rather than how far you have left to go #TeamIndia#mshami11pic.twitter.com/rXGOe9JYo3