मोहम्मद शमी ने फिर किया दिल जीतने वाला काम, सड़कों पर जाकर लोगों की मदद की, Video किया शेयर

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) एक बार फिर प्रवासी लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं. शमी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने गांव के लोगों के साथ प्रवासी लोगों की मदद कर रहे हैं. वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है. बता दें कि इससे पहले भी शमी कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों की मदद करते हुए दिखे थे. शमी ने वीडियो शेयर कर गांव को लोकल लोगों को साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा है. इस समय पूरी दुनिया कोरोनावायरस के कहर के आगे बेबस है. यही कारण है कि सभी क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द किए गए हैं. वैसे 8 जुलाई को इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. कोरोनाकाल (COVID-19) के दौरान यह पहली इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. वहीं, शमी इस समय अपने गांव में हैं और अपनी फिटनेस पर काफी वर्क कर रहे हैं. पिछले दिनों शमी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें वो गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे थे. शमी अपने फार्महाउस में रहकर फिटनेस से लेकर गेंदबाजी का लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं.

Thank you for all my local boys who supported me https://t.co/JKtx9OOL08