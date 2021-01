मोहम्मद सिराज ने खुद को गिफ्ट की नयी बीएमडब्ल्यू कार, इतनी है कीमत, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया दौरे में धाक जमाकर लौटे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने दौरे में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खुद को शानदार गिफ्ट दिया है. इस गिफ्ट के तहत सिराज ने खुद को नयी बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट की है. ऑस्ट्रेलिया दौरे में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 13 विकेट चटकाए. और इस प्रदर्शन के बाद हर "ओर-छोर" पर सिराज के नाम की चर्चा है. कोच रवि शास्त्री ने तो सिराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे की सबसे बड़ी देन करार दिया.

New car of Mohammed Siraj - all through his hard work put in cricket for many years. pic.twitter.com/tgYxGwAnA0