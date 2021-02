IND vs ENG: मोहम्मद सिराज ने ड्रेसिंग रूम के बाहर मजाक में ऐसे पकड़ ली कुलदीप यादव की गर्दन, देखें Viral Video

Ind vs Eng: कुलदीप यादव को समर्थन मिलना जारी, सुरेश रैना बोले कि...

बता दें कि पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया हैय. कुलदीप के पहले टेस्ट में नहीं खेलने को लेकर लोगों ने कई ट्वीट किए हैं. यहां तक कि क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने भी ट्वीट कर कुलदीप की कमी खलने की बात की है. वहीं. सिराज को भी पहले टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज हीरो बनकर उभरे थे

What did siraj do here to kuldeep?#INDvsENGpic.twitter.com/pmWzVXAwt9