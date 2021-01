Aus Vs Ind 4th Test: 5 विकेट लेने के बाद बुमराह से गले लगकर इमोशनल हुए मोहम्मद सिराज, देखें Video

बेटी के जन्म के बाद कोहली ने बदला अपना ट्विटर बायो, उनका यह नया परिचय आपका दिल जीत लेगा

बता दें कि सिराज ऑस्ट्रेलिया की धरती पर डेब्यू टेस्ट सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने भारतीय गेंदबाज भी बने हैं. इस सीरीज में मोहम्मद सिराज ने कुल 13 विकेट लेकर यह कमाल कर दिखाया. सिराज ने पांच विकेट लेने के बाद मैदान पर जमा करीब एक हजार दर्शकों की ओर गेंद दिखाकर अभिवादन स्वीकार किया

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सोशल मीडिया पर सिराज के लिए लिखा, 'क्रिकेटर के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलना कितना महत्वपूर्ण है, यह दोनों, # सिराज और # शार्दुल ठाकुर के प्रदर्शन ने दिखा दिया. यदि आप घरेलू क्रिकेट में नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो आप टेस्ट मैचों में भी ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं. दोनों को बधाई.'

AUS vs IND: मोहम्मद सिराज ने डेब्यू टेस्ट सीरीज में रच दिया इतिहास, तोड़ा जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड

Having to toil in first class cricket is so important. It shows in both, #siraj and #Shardulthakur performance. You could bowl spells after spells in test matches if you have done that regularly in domestic cricket. Well done to both of them!