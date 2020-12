मोहम्मद आमिर ने किया खुलासा, इन दो पाक दिग्गजों के कारण लिया संन्यास

तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने 28 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले के लिये टीम प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया तथा उनकी छवि खराब करने के लिये कोच मिसबाह-उल-हक और तेज गेंदबाजी कोच वकार यूनुस की आलोचना की. अपने यूट्यूब चैनल पर बायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने साफ किया कि उनकी समस्या मिसबाह और वकार को लेकर थी. आमिर ने कहा, ‘ये लोग धीरे-धीरे लोगों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश कर रहे थे कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता हूं और केवल पैसे कमाने के लिये टी20 लीग में खेलना चाहता हूं. उन्होंने यह धारणा बनायी कि मैंने तमाम उम्मीदों के बावजूद टीम को नीचा दिखाया.

