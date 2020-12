डे-नाइट टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा बदलाव, 4 साल बाद इस खिलाड़ी को किया टीम में शामिल

AUS A vs IND डे-नाइट अभ्यास मैच ड्रा, टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को मिली ये 5 बड़ी खुशखबरी

Moises Henriques set to join Australia squad ahead of the first #AUSvIND Test, after recovering from a mild hamstring strain.



Sean Abbott, however, will miss the match due to a mild calf strain he sustained during a practice game. pic.twitter.com/wHFIq1dOhe