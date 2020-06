वनडे में सबसे ज्यादा चौका जमाने वाले बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने लगाए हैं 2 हजार से ज्यादा चौके

वनडे क्रिकेट (ODI Cricket) में सबसे ज्यादा चौका करियर में लगाने की बात की जाए तो इस नंबर पर पहला नाम सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का आता है. सचिन एक तरफ जहां वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं तो वहीं दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में 2000 से ज्यादा चौके जमाए हैं. तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने वनडे करियर में 463 मैच खेले और इस दौरान 2016 चौके जमाने में सफल रहे हैं. सचिन ने वनडे में कुल 49 शतक भी जमाए और कुल 18426 रन बनाने में सफलता पाई है. इतना ही नहीं तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. सचिन ने टेस्ट में कुल 51 शतक ठोके हैं. सचिन का करियर 1989 से लेकर 2012 तक रहा. तेंदुलकर ने अपने करियर में एक दोहरा शतक भी जमाया है.

