बल्लेबाज ने खेला ऐसा 'अनोखा' हुक शॉट, देखकर विकेटकीपर के भी उड़े होश, देखें Viral VIDEO

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर सारी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी लगातार बढ़ रहा है. कोरोना के खतरे को देखते हुए आईपीएल को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है. लेकिन जिस तरह से वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसे देखते हुए ये कहना अभी मुश्किल है कि इस साल आईपीएल हो पाएंगा या नहीं. COVID-19 के खतरे को देखते हुए क्रिकेटर अपने घरो में परिवार वालों के संग समय बिता रहे हैं. इस समय कोई भी खेल टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है. ऐसे में क्रिकेट फैन्स भी अभी अपने घर में पुराने मैचों को देखकर अपने मन को बहला रहे हैं. इसके अलावा फैन्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहकर अपने पसंदीदा फैन्स के साथ संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें लोकल क्रिकेट में एक बल्लेबाज बेहद ही अजबोगरीब अंदाज में शॉट खेलता है. यूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी डीविलियर्स, जोस बटलर, दिलशान और धोनी अपने स्पेशल शॉट के लिए जाने जाते हैं लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में बल्लेबाज गेंदबाज के द्वारा फेंकी गई गेंद पर पहले तो अपने क्रीज से बाहर निकलता है और फिर अजीबोगरीब अंदाज में गेंद को बल्ले से पीछे की ओर घूमाकर हुक शॉट मार देता है जो सीमा रेखा के बाहर चली जाती है. पीछे खड़ा विकेटकीपर भी इस शॉट को देखकर हैरान रह जाता है.

What do you call this shot? pic.twitter.com/2qgLrtv8fj