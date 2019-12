खास बातें व‍िराट ने ट्वीट में एमएस धोनी को बताया था बड़ा भाई बर्थडे व‍िश करते हुए ल‍िखा था-आप हमेशा मेरे कप्‍तान रहेंगे सहवाग ने एयर स्‍ट्राइक पर ल‍िखा-बॉयज प्‍लेड वेल

खेल जगत के वर्ष 2019 के चर्च‍ित Tweets,व‍िराट कोहली के प्रेरणादायी बर्थडे मैसेज से लेकर शोएब अख्‍तर के तंज तक... व्‍यस्‍तता और आपाधापी से भरी आज की ज‍िंदगी में सोशल मीड‍िया संपर्क का बड़ा जर‍िया बन चुका है. सेल‍िब्र‍टीज वर्ल्‍ड में तो इसका महत्‍व और अध‍िक बढ़ गया है. क‍िसी भी फील्‍ड से जुड़ी शख्‍स‍ियतें फैंस से कनेक्‍ट करने के ल‍िए सोशल मीड‍िया (Social Media)का बढ़-चढ़कर इस्‍तेमाल कर रही हैं. क्र‍िकेट हो, कोई दूसरा खेल या कोई अन्‍य क्षेत्र, आज सेल‍िब्र‍िटी अपने फैंस से इसी के जर‍िये रूबरू होते हैं. भारतीय खेल जगत की बात करें तो व‍िराट कोहली, एमएस धोनी और सच‍िन तेंदुलकर जैसे सेल‍िब्र‍िटीज के आज लाखों की संख्‍या में फॉलोअर हैं. केवल खेल ही नहीं, अपने आदर्श प्‍लेयर की हर एक्‍ट‍िव‍िटी से ये खुद को जोड़कर रखते हैं. सोशल मीड‍िया पर शेयर क‍िए गए खास संदेश कई बार फैंस को प्रेर‍ित करते हैं. इसके उलट, कई बार ऐसे संदेश भी देखने में आए हैं जो व‍िवाद का कारण बने हैं. वर्ष 2019 की बात करें तो कुछ खास ट्वीट्स (Tweets) प्रशंसकों के बीच चर्चा का व‍िषय रहे, इसमें कुछ प्रेरणा प्रदान करने वाले रहे तो कुछ व‍िवाद‍ित. आइए डालते हैं ऐसे खास ट्वीट्स पर नजर..

व‍िराट ने धोनी के सम्‍मान में 'बड़ी बात' कहकर जीता था द‍िल

महेंद्र स‍िंह धोनी (MS Dhoni)का भारतीय क्र‍िकेट में योगदान क‍िसी से छुपा नहीं हैं. MS इस समय अपने कर‍ियर के आख‍िरी पड़ाव पर हैं और उनके संन्‍यास को लेकर जब तक अटकलों का दौर शुरू हो जाता है. ऐसे में टीम इंड‍िया के कप्‍तान व‍िराट कोहली ने महेंद्र स‍िंह धोनी के बर्थडे पर जो ट्वीट क‍िया, उसने लोगों का द‍िल जीत ल‍िया. अपने इस ट्वीट से व‍िराट ने जताया क‍ि सीन‍ियर का सम्‍मान करना भारतीय संस्‍कृत‍ि का अहम ह‍िस्‍सा है. धोनी के बर्थडे (7 जुलाई) पर व‍िराट (Virat Kohli)ने अपने ट्वीट में ल‍िखा था-बर्थडे की शुभकामनाएं माही भाई. बहुत ही कम लोग भरोसे और सम्मान का मतलब समझते हैं. मुझे खुशी है कि इतने सालों से आपके साथ मेरी दोस्ती है. आप हम सबके लिए बड़े भाई रहे हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था, आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे.

Happy birthday mahi bhai @msdhoni. Very few people understand the meaning of trust and respect and I'm glad to have had the friendship I have with you for so many years. You've been a big brother to all of us and as I said before, you will always be my captain pic.twitter.com/Wxsf5fvH2m — Virat Kohli (@imVkohli) July 7, 2019

व‍िवाद का कारण बना था गौतम गंभीर का यह ट्वीट

पूर्व क्र‍िकेटर गौतम गंभीर को सीधी अंदाज में अपनी बात कहने के ल‍िए जाना जाता है. युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini)को प्रमोट करने में उनका बेहतरीन योगदान है. गंभीर ने नवदीप के टेलैंट को देखकर उनके घरेलू क्र‍िकेट में द‍िल्‍ली की ओर से खेलने का रास्‍ता बनाया था. यही नहीं, हर‍ियाणा में जन्‍मे सैनी को द‍िल्‍ली से ख‍िलाने के ल‍िए वे तत्‍कालीन क्र‍िकेट प्रशासकों के साथ बहस में भी उलझे थे. सैनी ने बाद में इंटरनेशनल क्र‍िकेट में डेब्‍यू क‍िया और 3 अगस्‍त को पहले डेब्‍यू टी20 मैच में ही वेस्‍टइंडीज के ख‍िलाफ तीन व‍िकेट ले डाले थे. नवदीप की इस कामयाबी पर गंभीर (Gautam Gambhir)ने ऐसा ट्वीट क‍िया था जो व‍िवाद का कारण बन गया था. गंभीर ने अपने ट्वीट में ल‍िखा था-भारत के लिए करियर की शुरुआत करने पर मुबारक हो नवदीप सैनी. गेंदबाजी शुरू करने से पहले ही तुम्हारे नाम दो विकेट- बिशन सिंह बेदी और चेतन चौहान हैं. ऐसे खिलाड़ी को डेब्यू करते देख, जिसके क्रिकेटिंग करियर का शोक-संदेश वे करियर शुरू होने से पहले ही लिख चुके थे,काफी परेशान होंगे. शर्मनाक!'

Kudos Navdeep Saini on ur India debut. U already have 2 wkts even before u have bowled— @BishanBedi & @ChetanChauhanCr. Their middle stumps are gone seeing debut of a player whose cricketing obituary they wrote even before he stepped on the field, shame!!! @BCCIpic.twitter.com/skD77GYjk9 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 3, 2019

अंबाटी रायुडू का वह 3डी ट्वीट..

आंध्रप्रदेश के अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu)हैं तो बेहद प्रत‍िभावान लेक‍िन व‍िवादों में रहना उनका शगल है. आईपीएल के दौरान एक बार वे मुंबई इंड‍ियंस के अपने ही सीन‍ियन साथी हरभजन स‍िंह से उलझ चुके हैं. वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के ल‍िए भारतीय टीम के चयन के बाद रायुडू का एक ट्वीट क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के बीच चर्चा का व‍िषय बना था. दरअसल, वर्ल्‍डकप की भारतीय टीम में रायुडू के दावे को नकारते हुए हरफनमौला व‍िजय शंकर को चुना गया था. तत्‍कालीन चयन सम‍ित‍ि के प्रमुख एमएसके प्रसाद ने व‍िजय शंकर को चुनने का बचाव क‍ियाा था. प्रसाद ने कहा था क‍ि विजय शंकर टीम को 'थ्री-डाइमेंशन' प्रदान करेंगे. प्रसाद का आशय बैट‍िंग, बॉल‍िंग और फील्‍ड‍िंग में टीम को संतुलन प्रदान करने से था. रायुडू कहां चुप रहते. उन्‍होंने एक ट्वीट मुख्य चयनकर्ता पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, 'वर्ल्‍डकप देखने के लिए 3-डी चश्मों का एक नया सेट ऑर्डर कर दिया है.' वर्ल्‍डकप के दौरान ही रायुडू ने इंटरनेशनल क्र‍िकेट से संन्‍यास लेने की घोषणा करके एक और धमाका क‍िया था, हालांक‍ि बाद मे यू-टर्न लेते हुए वे क्र‍िकेट में वापस लौट आए थे.

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup.. — Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 16, 2019

एयर स्‍ट्राइक पर वीरेंद्र सहवाग का वह जोरदार 'शॉट'..

भारत और पाक‍िस्‍तान के बीच के र‍िश्‍तों में तल्‍खी का दौर है. पाक‍िस्‍तान के समर्थन वाले आतंक‍ियों ने पुलवामा (Pulwama attack)में सीआरपीएफ के काफ‍िले पर हमला करके दो दर्जन से अध‍िक भारतीय जवानों को कायरतापूर्ण हमले का श‍िकार बनाया था. इस हमले को लेकर देशभर में गुस्‍से का माहौल था. भारत ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और एयर स्‍ट्राइक (Air Strike) करके पाक‍िस्‍तान में स्‍थ‍ित आतंकी ठ‍िकाने तबाह कर द‍िए. इस हमले में कई आतंक‍ियों के मारे जाने की भी खबर थी. भारत के इस एयर स्‍ट्राइक पर पूर्व क्र‍िकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)के ट्वीट को लोगों ने खूब पसंद क‍िया. अपने ट्वीट में वीरू ने क्र‍िकेट की ही भाषा में लि‍खा था-बॉयज प्‍लेड र‍ियली वेल. इसके साथ ही हैशटैग था-सुधर जाओ वरना सुधार लेंगे.

दौरे से हटे श्रीलंकाई प्‍लेयर, पाक मंत्री ने साधा भारत पर न‍िशाना

पाक‍िस्‍तान के मंत्री भारत पर न‍िशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते. सुरक्षा कारणों से श्रीलंका के शीर्ष 10 प्‍लेयर्स ने पाक‍िस्‍तान के दौरे से नाम वापस ले ल‍िया था. पाक‍िस्‍तान की इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry)को इसमें भी भारत को हाथ नजर आया. अपने ट्वीट से वे हर क‍िसी की हंसी का पात्र बन गए. फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'कमेंटेटर्स से मुझे बताया कि भारत ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान दौरे से इनकार नहीं किया तो उन्हें IPL से बाहर कर दिया जाएगा. यह वास्तव में सस्ती रणनीति है. फवाद का मानना था क‍ि भारत की धमकी के कारण ही श्रीलंका के प्रमुख प्‍लेयर्स ने पाक‍िस्‍तान के दौरे से नाम वापस ल‍िया है. वे यह भूल गए क‍ि उनके मुल्‍क में कोई भी अपने आपको सुरक्ष‍ित महसूस नहीं करता है. बाद में श्रीलंका के मंत्री ने फवाद के बयान का खंडन करके इसकी हवा पूरी तरह न‍िकाल दी.

Informed sports commentators told me that India threatened SL players that they ll be ousted from IPL if they don't refuse Pak visit, this is really cheap tactic, jingoism from sports to space is something we must condemn, really cheap on the part of Indian sports authorities — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 10, 2019

महेश भूपत‍ि और भारतीय टेन‍िस संघ के बीच तू-तू-मैं-मैं

भारत और पाक‍िस्तान के बीच संबंधों में ब‍िखरे तनाव के बीच दोनों देशों के बीच डेव‍िस कप मुकाबले को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता लंबे समय तक बरकरार रही. यह मुकाबला पाक‍िस्‍तान में होना था लेक‍िन पड़ोसी मुल्‍क के सुरक्षा के हालात के मद्देनजर भारतीय डेव‍िस कप टीम के गैरख‍िलाड़ी कप्‍तान महेश भूपत‍ि (Mahesh Bhupathi) ने जाने से इनकार कर द‍िया. बाद में भारत के अनुरोध पर इंटरनेशनल टेन‍िस महासंघ में मुकाबले को कजाक‍िस्‍तान श‍िफ्ट क‍िया. महेश भूपत‍ि की जगह रोह‍ित राजपाल को भारतीय दल का कप्‍तान बनाया गया. इसे लेकर भूपत‍ि भी भारतीय टेन‍िस फेडरेशन पर न‍िशाना साधने से नहीं चूके. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा-मिस्टर चटर्जी से फोन पर हुई बातचीत से मुझे पता चला कि मेरी जगह रोहित (राजपाल) को कप्तानी दी जा रही है क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने में सहज नहीं था (उस देश से प्यार है, लेकिन इस बार नहीं).' अन्य ट्वीट में महेश ने लिखा, 'सोमवार के बाद से ही मैंने एआईटीए से या आईटीएफ द्वारा मैचों को तटस्थ स्थान पर शिफ्ट करने की मंजूरी देने के बाद से ऐसा कुछ नहीं सुना है इसलिए मैं उपलब्ध हूं और मानता हूं कि अब तक मैं ही कप्तान हूं, जब तक कि मैं कुछ और ना सुन लूं.'

I have not heard from the AITA since Monday or after the ITF addressed the players concerns on venue and approved a neutral location - so I am available and believe in am still Captain unless I hear otherwise! Glad to "comment" when I know what I know — Mahesh Bhupathi (@Maheshbhupathi) November 6, 2019

म‍िस्‍बाह को दोहरी भूम‍िका देने पर शोएब अख्‍तर का 'वार'

पाक‍िस्‍तान क्र‍िकेट में कब क्‍या हो, कहा नहीं जा सकता. वर्ल्‍डकप 2019 में पाक‍िस्‍तान टीम के खराब प्रदर्शन के बाद चीफ कोच म‍िकी ऑर्थर की छुट्टी कर दी गई. उनके स्‍थान पर नएनवेले म‍िस्‍बाह उल हक (Misbah-ul-Haq) को न केवल चीफ कोच बनाया गया बल्‍क‍ि चीफ सेलेक्‍टर की भारीभरकम ज‍िम्‍मेदारी भी सौंप दी गई. जाह‍िर है ऐसे फैसले पर सवाल उठने ही थे. पाक‍िस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar)ने इस फैसले पर म‍िस्‍बाह को बधाई तो दी लेक‍िन चुटकी लेने से भी नहीं चूके. रावलप‍िंडी एक्‍सप्रेस के नाम से लोकप्र‍िय शोएब अख्‍तर ने ट्वीट में ल‍िखा, 'मिस्बाह को उनके मुख्य कोच और चीफ सिलेक्टर के दोहरे रोल के लिए बधाई. मुझे हैरानी हुई कि उन्हें इसके साथ पीसीबी का चेयरमैन नियुक्त नहीं किया गया. हाहाहाहा... मैं केवल मजाक कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि वे पहले की तरह चमत्कार करेंगे.'