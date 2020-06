टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 22 साल के बल्लेबाज ने बना दिए थे ताबड़तोड़ 309 रन

सर डॉन ब्रैडमैन

ऑस्ट्रेलिया के महान सर डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) ने टेस्ट क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो चकित करने वाले हैं, उनमें से एक बड़ा रिकॉर्ड है टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का. ब्रैडमैन ने साल 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट मैच के पहले दिन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और पूरे दिन बल्लेबाजी करते हुए अकेले 309 रन नाबाद होकर बना दिए. अपनी पारी में ब्रैडमैन ने कमाल की आक्रमक बल्लेबाजी का परिचय दिया. पहले दिन जब ब्रैडमैन ने 309 रन बनाए थे उस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 42 चौके जमा दिए थे. बता दें कि इस टेस्ट मैच के दौरान ब्रैडमैन की उम्र केवल 21 साल रही थी. वैसे, अगले दिन ब्रैडमैन अपनी पारी को और ज्यादा दूर तक नहीं ले पाए और 25 रन जोड़ने के बाद आउट हुए. यानि ऑस्ट्रेलिया के इस महान दिग्गज ने 334 रनों की पारी खेली जिसमें 46 चौके जड़े. बैडमैन के द्वारा बनाया गया यह रिकॉर्ड आजतक नहीं टूटा है.

वॉली हैमंड

इंग्लैंड के बल्लेबाज वॉली हैमंड (Wally Hammond) ने 1933 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड टेस्ट मैच के दौरान एक दिन में 295 रन ठोक दिए थे. टेस्ट मैच में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैंमंड दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने आखिर में 336 रनों की नाबाद पारी खेली थी. इस ऐतिहाकिस पारी में वॉली ने 34 चौके और 10 छक्के जमाए थे.

