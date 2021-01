बिग बैश लीग में इस बल्लेबाज का तूफान, लगाए 30 छक्के, बना दिया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

PAK vs SA: पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने किया कमाल, सुपरमैन बनकर किया बल्लेबाज को रन आउट..देखें Video

आपको जानकर हैरानी होगी कि विस्फोटक एलेक्स हेल्स पिछले 2 सालों ने इंग्लैंड की नेशनल टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर लगातार यह बल्लेबाज धमाल मचा रहा है. इस सीजन के 53वें मैच में हेल्स ने डिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 39 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली और अपनी टीम सिडनी थंडर (Adelaide Strikers and Sydney Thunder) को एकतरफे मुकाबले में 9 विकेट से हरा दिया.

30 sixes in a single @BBL! New ground has been hit by Alex Hales! #BBL10pic.twitter.com/VByukEPg7c