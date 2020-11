Womens T20 Challenge फाइनल में स्मृति मंधाना का धमाका, केवल 38 गेंद पर जमाया अर्धशतक..Video

महिला टी-20 चैलेंज (Womens T20 Challenge 2020) का फाइनल ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवाज की टीम के बीच खेला गया. सुपरनोवाज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी ट्रेलब्लेजर्स की टीम के ओपनर बल्लेबाज डिंड्रा डॉटिन और कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने कमाल की बल्लेबाजी की. खासकर स्मृति मंधाना ने जबर्दस्त बल्लेबाजी की है और केवल 38 गेंद पर अर्धशतक जमाने में सफल हो गई हैं. अपनी पारी के दौरान मंधाना ने अनुजा पाटिल के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी की, पारी के दूसरे ही ओवर में मंधाना ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया. मंधाना ने अनुजा पाटिल के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्के जमाए. लीग मैचों में ट्रेलब्लेजर्स लऔर सुनरनोवाज की टीम 2-2 मैच में 1 मैच जीतने में सफल रही, लेकिन रन रेट के अधार पर दोनों टीमें फाइनल में पहुंची है.

FIFTY for @mandhana_smriti in the Final of #JioWomensT20Challenge



She has been on song from the word go